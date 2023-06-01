◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝最終第３戦大阪ブルテオン３―０サントリー（１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは２位の大阪Ｂに０―３で敗れ、準優勝だった。１勝１敗で迎えた最終第３戦で宿敵に屈し、１勝２敗で連覇の夢は敗れた。今季、リリーフサーバーで成長を示した高橋塁は、今季限りで退