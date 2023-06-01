幕内在位１００場所目の西前頭１３枚目・玉鷲が西同１６枚目・竜電につきひざで敗れ、初日から８連敗で負け越しが決まった。４１歳の鉄人は幕内残留へ苦しい状況に追い込まれた。大関復帰の霧島は西前頭４枚目・豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、全勝が消えた。小結・若隆景は西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、東同１５枚目・翔猿は東同１１枚目・宇良を押し出して１敗を死守。賜杯争いは１敗で霧島、若隆景、翔猿が並び、２敗で