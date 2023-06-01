◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）大関復帰の霧島は西前頭４枚目・豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、全勝が消えた。小結・若隆景は西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、東同１５枚目・翔猿は東同１１枚目・宇良を押し出して１敗を死守。賜杯争いは１敗で霧島、若隆景、翔猿が並び、２敗で平幕の豪ノ山、琴栄峰、藤凌駕が追う。相撲は本当に難しい。動きの中での投げが勝負の光と影になった。立ち合いから霧島の動き