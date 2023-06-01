◆パ・リーグロッテ３―２オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリン）オリックス・岸田護監督（４５）は、言い聞かせるように言葉を選んだ。「そういう時もありますし。きのう、おとといと比べたら上がってきている」。今季初の４連敗を喫し、４月１９日から守り続けてきた首位から陥落。４番・太田に１か月ぶりの３号ソロが生まれるなど、１１安打と気を吐いたものの、あと一歩及ばなかった。２度目の同一カード３連敗。「なんと