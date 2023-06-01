◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）中日・高橋宏がリーグワーストタイの５敗目を喫した。中１０日と間隔を空けたが、５回５安打５失点で降板。４回は先頭打者への四球から崩れ、４失点で試合の流れを渡した。チームは今季ワースト１３に迫る借金１２に逆戻り。打線も村松のソロで完封負けを免れるのがやっとだった。最下位からの浮上へ立て直しが求められるエース候補。「リズムの悪い投球だっ