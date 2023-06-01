◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）阪神は今季２度目の完封負けを喫し、７回１失点と好投した先発・才木を見殺しにした。スポーツ報知評論家の金村義明氏は活気なく映る攻撃陣を問題を指摘し、ベンチワークによる苦境からの脱出に期待した。＊＊＊阪神・才木は今季一番と言える内容だった。心身の充実は投球以外にも表れた。４回１死満塁でモンテロの投ゴロを処理し、自ら本塁を踏む冷静さ。打席でも