◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、７回４安打１失点９奪三振と好投も、通算５０勝はお預けとなった。３回までは完全投球、７Ｋと圧巻。しかし、０―０の７回、先頭の坂倉に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、代打・矢野の送りバントで三塁まで進まれ、野間の左前適時打で先制を許した。「最後は点が入りましたけど、しっかりまっすぐと変化球でいくことで試合がつくれたかな」と口に