「第２８回読売旗争奪小樽日曜リーグ野球大会」（読売新聞社、報知新聞社など後援）が１７日、小樽市の平磯公園野球場で開幕した。全６チームが参加して開会式が行われ、サンデー・増山拓弥主将の力強い選手宣誓の後、３試合が開催された。