お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が、17日までに都内で会見し、自らがプロデュースする劇場新ブランド「よしもと粗品劇場」の発足と、初回公演を6月21日に東京・渋谷よしもと漫才劇場で開催すると発表した。会見には上方漫才協会会長で、新ブランドを監修する中田カウス（76）が同席。実際の劇場ができるわけではなく、「よしもと新喜劇」などと同様に、劇場発のブランドとして立ち上げる。粗品は、そこに至った経緯、思い