13代目市川團十郎白猿（48）の襲名を追ったドキュメンタリー映画「襲名」が9月に公開されることが17日、仏カンヌで発表された。三池崇史監督がメガホンを取った。三池監督にとって初のドキュメンタリー作品で、3年以上かけ、團十郎の姿を通して襲名の儀式をとらえ、継承と個の葛藤を描いた。襲名披露公演の舞台裏と、コロナ禍での2年半の襲名延期を乗り越えた記録でもある。▼市川團十郎長きにわたり代々受け継がれてきた團十郎の