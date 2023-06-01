ミュージシャンGACKT（52）が、フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることが17日、分かった。同作は、敏腕弁護士と一級建築士という異色の二刀流で活躍する、GACKT演じる主人公・浦真鷲直人が、依頼人を救うため嘘を武器に、手段を選ばず真実を暴く完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメントだ。浦真鷲は自らの建築事務所チームのメン