女優今田美桜（29）が、テレビ朝日系「クロスロード〜救命救急の約束〜」（7月開始、火曜午後9時）に主演し、医師役に初挑戦することが17日、分かった。救命救急医療の最前線を描いた作品で、今田は救急救命医を演じる。「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」では看護師を演じ、手術シーンにも参加した経験がある。「オペ室でのルールなど、今回も生かされている知識がある」とした上で「いざお医者さん側に立つと、見える世界