札幌・北警察署は2026年5月17日午前11時40分ごろ、窃盗の疑いで札幌市北区に住む無職の男（66）を現行犯逮捕しました。男は5月17日午前11時前、札幌市北区北39条西4丁目のスーパーで、炊飯器1台（販売価格5万4780円）を盗んだ疑いがもたれています。店の警備員から「炊飯器を盗んだ男を確保した」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、炊飯器に付けられていた防犯ブザーが鳴ったため、警備