札幌・西警察署は2026年5月17日、窃盗の疑いで札幌市西区に住む無職の男（80）を現行犯逮捕したと発表しました。男は5月17日午後4時前、札幌市西区二十四軒3条1丁目のスーパーで、パン2個（販売価格387円）を盗んだ疑いがもたれています。店の関係者から「万引きの犯人を確保している」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、警備員が万引きの様子を目撃し、男がレジを通らず店を出たため声をかけたと