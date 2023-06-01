2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演した。「何を食べてもいいと言われたら食べたいものはあるのか？」と聞かれると、木原さんは「ラーメンを無制限に替え玉」と答え「どこのラーメンが好