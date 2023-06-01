◆米大リーグパイレーツ―フィリーズ（１７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）フィリーズが敵地のパイレーツ戦で、昨季のサイ・ヤング賞右腕の怪物・スキーンズ投手を攻略した。１６イニング無失点中だった右腕を６回途中５失点でＫＯした。初回からターナー、シュワバー、ハーパーと３者連続三振に仕留められていたが、５回に先頭のガルシア四球、リアルミュートの左中間安打で１死一、三塁。９番クロフォ