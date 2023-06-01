【ラ・リーガ第37節】(アノエタ)ソシエダ 3-4(前半1-2)バレンシア<得点者>[ソ]アイエン・ムニョス(3分)、オウンゴール(60分)、オーリ・オスカールソン(63分)[バ]ハビ・ゲラ2(8分、90分+3)、ウーゴ・ドゥーロ(22分)、ギド・ロドリゲス(89分)<退場>[バ]エライ・キュマルト(70分)<警告>[ソ]アルセン・ザハリャン(25分)、ベニャト・トゥリエンテス(86分)、イゴール・スベルディア(88分)、ジョン・マルティン(88分)観