[5.17 ラ・リーガ第37節 ソシエダ 3-4 バレンシア]ラ・リーガは17日、第37節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがバレンシアに3-4で敗れた。10人の相手にまさかの逆転負けを喫し、7試合連続の勝ちなし。久保は3試合ぶりにベンチスタートとなり、MFブライス・メンデスらこれまで出場機会の少なかった選手が出番を得た影響にことで、出番のないまま試合を終えた。ソシエダはホーム最終戦。コパ・デル・レイ(国王杯)優勝のシ