【ラ・リーガ第37節】(ラモン・サンチェス・ピスファン)セビージャ 0-1(前半0-1)R・マドリー<得点者>[R]ビニシウス・ジュニオール(15分)<警告>[セ]ネマニャ・グデリ(48分)、アレクシス・サンチェス(80分)、フアンル・サンチェス(84分)、ルシアン・アグメ(90分+4)観衆:40,845人