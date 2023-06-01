ラ・リーガ 25/26の第37節 ビルバオとセルタの試合が、5月18日02:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の4分に試合が動く。セル