ラ・リーガ 25/26の第37節 エルチェとヘタフェの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名