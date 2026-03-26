ラ・リーガ 25/26の第37節 レバンテとマジョルカの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはジト・ルブンボ（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨