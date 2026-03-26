ラ・リーガ 25/26の第37節 レアル・ソシエダードとバレンシアの試合が、5月18日02:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードはオーリ・オスカールソン（FW）、ブライス・メンデス（MF）、アルセン・ザハリャン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ルイス・リオハ（MF）、ハビエル・ゲ