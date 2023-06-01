ラ・リーガ 25/26の第37節 レアル・オビエドとアラベスの試合が、5月18日02:00にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、ハイセム・ハッサン（FW）、サンティ・カソルラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、イブラヒム・ジャバテ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。 17分に試