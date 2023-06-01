ラ・リーガ 25/26の第37節 オサスナとエスパニョールの試合が、5月18日02:00にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）、ペレ・ミジャ（MF）らが先発に名を連ねた。 27分に試合が動く。エスパニ