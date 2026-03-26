開催：2026.5.18 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 3 [マーリンズ] MLBの試合が18日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。 1回裏、2番 フニオール・カミネロ 5球目を打ってレフトスタンドへのホ}