ラ・リーガ 25/26の第37節 ラヨ・バリェカノとビリャレアルの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはセルヒオ・カメージョ（FW）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、タニ・オルワセイ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。 2