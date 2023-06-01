【5R】予選を突っ張り先行で堂々と逃げ切った秋山太洋。度重なる落車の影響で同期との出世争いに出遅れているが、3月4〜6日の熊本から6場所連続で決勝進出。前回の京王閣（3〜5日）ではデビュー初Vを3連勝で飾るなど完全復調を印象づける。1メートル81、84キロと体格にも恵まれ将来性を感じる。「筋肉痛があるけど大丈夫」準決も秋山中心に違いないが、食指が動くのは高鍋邦彰。秋山マークの内海雅夫がスピードレースに