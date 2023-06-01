ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は17日、3日目が行われた。きょう18日の4日目、高橋大樹記者からバトンを受け継いで「イイ値」を担当する坂元真一記者は、丸野一樹（34＝滋賀）を指名した。流れを断ち切る白星だ。丸野の3日目は7R1号艇の1走。6Rまで逃げは1本とイン受難水面だったが、コンマ09のスタートを決めると、危なげなく押し切った。初日は5着発進だったが、着実に成績を上向かせて巻き返しに