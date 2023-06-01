ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は17日、3日目が行われた。きょう18日の4日目、注目レースは10Rだ。末永は準優進出へ脈を残す。まずは前半の結果に注目だが、いずれにしろ絶好枠なら人気の中心で負けられない。インからスピードターンでケリをつける。ただ、好調モードの羽野は強敵。カド俊敏戦は逆転まで押さえたい。丸野は先捲りを仕掛けたい。実戦足がいい大上、深谷も展開ひとつで好勝負に持ち込