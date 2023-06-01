ボートレース徳山のG3オールレディースが、きょう18日に開幕する。初日メインはドリーム戦1st。主役は前回、優勝した昨年8月25〜30日のヴィーナスシリーズ第12戦を含めて目下3節連続で優勝戦進出中の小野生奈（37＝福岡）だ。小野がスピードターンで突き放す。前検は操作性を課題に挙げていたが、水準は十分。強烈に伸びてきそうな相手はいないので、しっかり舟を安定させて逃走態勢を固めたい。道中のさばき合いなら三浦に出