日本時間16日には3歳の誕生日祝福米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点で勝利に貢献した。13日（同14日）の先発登板時にスパイクに隠されていた愛犬デコピンが映ったが、その後、別の場所でも発見され話題となっている。大谷は13日（同14日）、ジャイアンツ戦で先発登板。6回、マウンド上で靴ひもを結び直した際、靴ベロにプリントされてい