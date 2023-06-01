Snow Manの目黒蓮が出演する「キリン午後の紅茶」新CMが19日より全国で順次放送開始する。【動画】目黒蓮が人生初のイギリスへ！午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇キリンビバレッジ株式会社の「キリン 午後の紅茶」は、レギュラーシリーズであるストレートティー／ミルクティー／レモンティーをリニューアルし、19日より全国で発売。リニューアル発売に伴い、新CM「はじまりの午後」篇を同日より全国で順次放映開始する