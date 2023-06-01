◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースは１７日（日本時間１８日）、ジャック・ドライヤー投手（２７）が左肩違和感のため負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。ドライヤーは、昨季メジャーデビューした救援左腕。昨季は、６７試合に登板して３勝２敗、防御率２・９５と安定した成績を残してブルペンを支えてワールドシリーズ制覇に貢献した。