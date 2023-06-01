芸能事務所「ＴＯＢＥ」は１７日、平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉが、米国の名門「アトランティック・レコーズ」とレーべル契約を締結したと発表した。海外進出が本格化する３人は同日、報道陣の取材に応じた。平野は「どこまで自分たちの魅力が広がるかすごく楽しみ」と笑顔だった。海外志向があっただけに、岸が「たくさんの方々に新鮮な一面を見せられたら」と意気込めば、神