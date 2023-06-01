ラ・リーガ第37節が17日に行われ、レバンテとマジョルカが対戦した。大混戦となっているラ・リーガ残留争い。すでに最下位オビエドの降格が確定した一方、19位から9位までがわずか「5」ポイント差の中にひしめき合う状況となっている。浅野拓磨が所属するマジョルカは勝ち点「39」で18位に位置しており、今節は勝ち点で並ぶ19位レバンテとの大一番。今シーズンここまで公式戦21試合出場1ゴール1アシストという成績を残している