ラ・リーガ第37節が17日に行われ、セビージャとレアル・マドリードが対戦した。エル・クラシコに敗れ、“宿敵”バルセロナに目の前でラ・リーガ連覇を決められるという屈辱を味わったレアル・マドリード。年明けのシャビ・アロンソ前監督の解任、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの衝突、そしてキリアン・エンバペが負傷後の行動によってファンの反感を買うなど、混乱続きのシーズンは2年連続の無冠という結