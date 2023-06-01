サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が17日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に生出演。本大会での戦いにおいて、ファンに「最も注目してほしいポイント」を語った。番組では「森保監督がバカリズムに教えたいワールドカップ優勝へのカギ」と題した企画が行われた。日本戦での注目ポイントについて、指揮官は「選手個々の強さ」を挙げた。GKを除くピッチ上