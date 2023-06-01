◆米大リーグパイレーツ―フィリーズ（１７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）昨季のサイ・ヤング賞右腕、パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が本拠のフィリーズ戦で５回に２点を許し、連続無失点は２０イニングでストップした。初回からターナー、シュワバー、ハーパーと３者連続三振スタート。メジャートップの２０本塁打しているシュワバーとの対戦はその後２打席も三飛、空振り三振と完璧に抑えて