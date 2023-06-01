◇インターリーグホワイトソックス−カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスは17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」で地元放送局による「KIDS・DAY（キッズ・デー）を開催。試合前に、ホワイトソックスのオーダーを男子キッズが視聴者に向け流ちょうに紹介したが、各選手をフルネームで正確に紹介する中、「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手