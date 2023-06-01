Snow Manの目黒蓮が、5月19日より全国で放送される『キリン 午後の紅茶』の新CM『はじまりの午後』篇に出演する。 （関連：【画像あり】Snow Man 目黒蓮が初めてイギリスで撮影、『キリン 午後の紅茶』新CMの場面カット） 本CMは、目黒が“紅茶文化の聖地”イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中の人々が紅茶を囲み笑っている様子を見て、“世界中で紅茶が飲まれているのには、紅茶ならではの秘密があるの