プレミアリーグ 25/26の第37節 ニューカッスルとウェストハムの試合が、5月18日01:30にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはウィリアム・オスラ（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはカラム・ウィルソン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW