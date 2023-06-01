プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 クラブ・ブリュージュとサンジロワーズの試合が、5月18日01:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、ケ