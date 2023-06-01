ラ・リーガ 25/26の第37節 アトレチコ・マドリードとジローナの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはジョエル・ロカ（FW）、ビクトル・ツィガンコフ（FW