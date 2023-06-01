ラ・リーガ 25/26の第37節 セビリアとレアル・マドリードの試合が、5月18日02:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先