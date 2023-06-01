【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮が新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇撮影のため、イギリスを始めて訪問した。 ■「全員が共通して“紅茶を愛している”というのは変わらないことがすごい」（目黒蓮） 新CMは目黒蓮が紅茶文化の聖地・イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中の人々が、みんな紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには紅茶ならではの