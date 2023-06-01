男性3人組「Number＿i」が米大手レーベル「アトランティック・レコード」と契約を締結した。17日、札幌市で行われた所属事務所「TOBE」のライブ前に本紙などの取材に明かした。3人は夢だった世界デビューができるのは「iLYs（アイリーズ、ファンの総称）のおかげ」と、口をそろえて感謝した。――以下、3人からファンへのコメント岸優太「寂しいと思わせてしまうかもしれないですが、日本の皆さんと一緒に海外へ行くという感