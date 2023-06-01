Hey！Say！JUMPの伊野尾慧が17日、東京・初台の新国立劇場中劇場で主演舞台「四畳半神話大系」の初日を迎えた。複数の並行世界を行き来する、さえない大学生役。膨大なせりふ量で「台本を頂いた時は、台本を閉じて引きこもりたくなった」と振り返った。共演者からせりふ覚えの速さを称賛されるも「僕もどうやって覚えたのか分からない。4月があっという間に過ぎた。一言一句絶対間違えられないという気持ちでやっています」と