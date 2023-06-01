伊野尾慧さん（Hey! Say! JUMP）、加藤史帆さん、剛力彩芽さん、大窪人衛さんが舞台「四畳半神話大系」の初日前会見に登壇しました。【写真を見る】【 Hey! Say! JUMP・伊野尾慧 】メンバーから無茶ぶり「なぜか郄木の前で冒頭のセリフを」?差し入れ合戦?に現金登場も主人公の「冴えない大学生」を演じる伊野尾さんは?ある種、スポーツのような運動量と情報量が沢山あるような舞台。そこに皆さんの「感情」が乗っかる