エンゼルス―ドジャース戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発する。この日の試合前、岩手・花巻東高校の先輩・菊池雄星投手と再会。ベンチ前で談笑した。この日はロサンゼルスに本拠地を置く2チームが戦う「フリーウェイ・シリーズ」の第3戦。大谷は試合前の練習を終えると、旧知のエンゼルス広報とともにエンゼルス側のベンチ前へ向かった。中から菊池が登